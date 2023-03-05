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Yargı 55. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek part ve kesintisiz izle

Yargı 55. bölüm yayınlandı! Yargı son bölümünde yaşananlar

Yargı 55. son bölüm 5 Mart 2023 Pazar akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yargı son bölümde; Ilgaz bir an önce Defne’yi bulmak için çok büyük bir çaba içerisindedir. Yargı 55. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...

Giriş: 05.03.2023 - 17:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yargı dizisi son bölüm izleme ekranı yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 55. bölüm özeti ve son bölüm izle bilgileri...

  • YARGI 55. BÖLÜM İZLE

    Yargı 55. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • YARGI 55. BÖLÜM ÖZETİ

    Ilgaz bir an önce Defne’yi bulmak için çok büyük bir çaba içerisindedir. Zaman gittikçe daralmaktadır. Etrafındaki herkes, en başta da Ceylin ona tüm güçleriyle yardım eder. Artık büyük bir ipucu ellerine geçecektir. Salim ve Rıdvan’ın ölümü tüm kuralları alt üst etmiştir. Pars’ın verdiği fevri kararın sonuçları onu hızla büyük bir yıkıma doğru götürmektedir.

  • Diğer yandan Metin’in kritik hayati durumu da devam etmektedir; Çınar ise, abisinin kararlarını sorgulamaktadır. Olaya damat tarafından müvekkil olarak dahil olan Yekta ve Ömer cephesinde, Ömer hiç beklenmedik bir koz oynama telaşındadır. Cepheleri yeniden belirleyecek olan bu hamleye Ceylin tarafından umulmadık bir tepki gelecektir.

    Aralarındaki sorunlara rağmen, ailelerindeki tüm fertlere kadar büyük tehditlere varan bu vakada bile çözüme birlikte ulaşmaya çalışan Ilgaz-Ceylin çifti bir yol ayrımının tam üzerinde durmaktadır. Boşanma davalarında bir karar vermek zorundadırlar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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