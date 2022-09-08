DHA

Türkiye'yi 'Avrupa leylek köyleri' ağında temsil eden tek yer olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

11 KEZ GELMİŞTİ DHA'nın haberine göre geçen 10 yılda, her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan 'Yaren', bu sene de 6 Mart´ta 11´inci kez geldi. 'Yaren' leyleğin bu yıl 3 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren' 3 yavrusunu da balık, kurbağa, yılan ve çeşitli böceklerle besledi. Büyüyen yavrular ve 'Yaren' leylek, sıcak ülkelere göç etmek üzere yuvadan ayrıldı.

"YAREN'E ÇOK BAĞLANDIM" Balıkçı Adem Yılmaz, mart ayında 'Yaren' leyleğe yeniden kavuşmayı dilediğini belirterek, "Yaren bu yıl 6 Mart'ta geldi. Birkaç gün sonra da eşi geldi. Daha sonra da yavruladılar. Yavrularını büyüttüler. Ağustosun sonunda birkaç gün önce de eşiyle birlikte gittiler. Onların gidişi beni çok üzdü. Her yıl olduğu gibi artık alışmak zorundayız. Temennim, önümüzdeki mart ayında Yaren leyleğe kavuşmak. 'Yaren'e çok bağlandım. O da bana bağlandı. Onsuz 6-7 ay geçireceğiz. Bütün umudum martta gelmesi" diye konuştu.

"GELEMEZSE ÇOK ÜZÜLÜRÜM" Yaren leyleğin, gitmeden önce bahçesine geldiğini belirten Yılmaz, "Bu yıl fazla balığa çıkmadığımdan dolayı tuttuğum balıkları 'Yaren'e verip bahçeme alıştırdım. Sabah, öğle ve akşam 'Yaren' ile eşini besledim. Son gün bir daha besleyeyim, dedim. Ağlarımı attım. Tuttuğum balıklarla sabah besledim. Birkaç saat sonra baktım, 'Yaren' ve eşi yok. Köyü terk edip gitmişler. Uzak yol olduğu için geleceğine garanti veremem ama umudum, gelmesi yönünde. Gelmezse veya gelemezse çok üzülürüm. İnşallah Allah, bana da ona da ömür verir de seneye yine buluşuruz. Yavrular da gitti. 'Yaren' ve eşi onları büyütüp uçmayı öğrettiler. Bunlar da uçmayı öğrenince diğer leyleklerle birlikte gittiler. Artık orada buluşurlar mı, buluşmazlar mı; bilemem. Umarım buluşurlar" dedi.