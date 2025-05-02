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        Haberler Gündem HT Trend "Yaren" leyleğin yavruları yumurtadan çıktı

        "Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı

        Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl 2 yavrusu yumurtadan çıktı, 2 yavru ise yumurtadan çıkmayı bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:16 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:40
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        "Yaren" leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
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        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 15 Mart’ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.

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        İLK YAVRU 30 NİSAN’DA YUMURTADAN ÇIKTI

        Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise dün yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, “İşte bu sezonun ilk iki yavrusunun en net görüntüleri. Daha yumurtadan çıkmayı bekleyen iki yavrumuz da var. Her şey yolunda giderse bu yıl 4 yavru büyüteceğiz” sözleriyle paylaştı.

        ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

        Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.

        CANLI YAYINLA YUVASI İZLENEBİLİYOR

        Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, ‘www.yarenleylek.com’ sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

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