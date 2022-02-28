AA

Benfica'nın rakibini 3-0 yendiği lig karşılaşmasının 62. dakikasında oyuna dahil olan Yaremchuk, teknik direktörün isteğiyle kaptanlık pazubendini koluna taktı.

Tribünler ise uzun bir süre ayakta alkışlayarak ve açılan pankartlarla Ukraynalı futbolcuya destek verdi. Yoğun destek karşısında duygulanan Yaremchuk, maç sırasında gözyaşlarına engel olamadı.

Yaremchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarına geçen hafta tepki göstermişti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica ile Ajax arasında oynanan karşılaşmada takımına beraberliği getiren golü attıktan sonra formasını çıkararak üzerinde Ukrayna Devlet Arması'nın bulunduğu tişörtü öpen 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Binlerce kilometre uzakta olsam da zor durumda olanlara destek vermek istiyorum. Şimdi birlik zamanı. Bu bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanlarımız ve sınırlarımız. Ülkemizi savunanlara cesaretleri için teşekkür ediyorum." paylaşımını yapmıştı.