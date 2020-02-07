Yaprak sarma nasıl yapılır?

YAPRAK SARMA TARİFİ

MALZEMELER;

1 kilo asma yaprağı

İç harcı için;

3 su bardağı pirinç,

2 adet kuru soğan,

1 çay bardağı zeytinyağı,

2 yemek kaşığı nane,

1 paket kuş üzümü

2 su bardağı ılık su

2 çay kaşığı tuz

limon

Üzeri için;

Sıcak su,

Tuz,

1 limon suyu,

Yarım çay bardağı zeytinyağı.

YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR?

Eğer taze yaprak kullanacaksınız yaprakları derin bir tencerede haşlayın. Salamura kullanacaksanız tuzundan arındırmak için suda bekletin. İç harç için soğanların kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Kuş üzümünü bir kaba alıp üzerine sıcak su dökün ve şişmesini bekleyin. Soğanlar kavrulunca yıkanmış pirinçleri tencereye alın. Limon sıkıp sırası ile nane, tuz ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın. 2 su bardağı ılık su ekleyip ocağın altını kapatın. İç har soğuyunca bir şeker kaşığı iç harcı yaprağın büyüklüğüne göre şerit halinde koyun. Önce üstten sonra yanlardan içe doğru kıvırarak tüm yaprak bitene kadar sarın. İç harç dışarı taşmamalı. Sardığınız yaprak gevşek ya da çok sıkı olmamalı. Tencerenin gibini kapayacak kadar yaprak serip sardığınız yaprak sarmaları boşluk kalmayacak şekilde dizin. Üzerine küçük bir tabak kapatın. Su, tuz ve zeytinyağını ekleyip pişirmeye başlayın. Kaynayınca mutlaka ocağı kısığa alın ve çatalla kontrol ederek içi ve dışı tam pişene kadar ocaktan almayın. Sarmalarınız pişip ılıyınca üzerine limon dilimleri koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...