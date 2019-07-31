Yanlışlıkla yuttuğu iğne 3 ay sonra operasyonla çıkarıldı

31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Kader E. isimli genç kız, yaklaşık 3 ay önce eşarbını bağlamak istediği esnada yanlışlıkla toplu iğneyi yuttu.
İHA'nın haberine göre; olaydan 3 ay sonra Tatvan Devlet Hastanesine başvuran Kader E. (18),hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Rıdvan Kulu tarafından yapılan tetkikler sonucunda yanlışlıkla yuttuğu iğnenin halen genç kızın bağırsağında olduğu tespit edildi.
3 AY SONRA 12 PARMAK BAĞIRSAĞINDAN ÇIKARTILDI
İğnenin doğal yollarla çıkmasının mümkün olmayacağı kanısına varılması üzerine çıkarılması için endoskopik operasyona karar verildi. Genç kızın onayının ardından yapılan endoskopik operasyonla 12 parmak bağırsağına saplanan iğne 3 ay sonra gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı. İğnenin çıkarılmasının ardından kısa bir süre gözlem altında tutulan genç kız, sağlığına kavuşmuş şekilde hastaneden taburcu edildi.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Rıdvan Kulu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Kader E., ileride kendisi için sıkıntı oluşturacak olan bir sorundan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, başarılı operasyondan ötürü Op. Dr. Kulu’ya teşekkürlerini iletti.
CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR!
Op. Dr. A. Rıdvan Kulu ise, genç kızın 12 parmak bağırsağına saplanan iğnenin başarılı bir operasyonla çıkarıldığını söyledi. Kulu, “Yapmış olduğumuz tetkikler neticesinde iğnenin saplandığı bölgeden doğal yollarla çıkmasının mümkün olmayacağını gördük. İçerde kalması durumunda ise ileride sorun oluşturacak olması nedeniyle endoskopik girişim önerdik. Hastamızın da bunu kabul etmesi üzerine operasyonu gerçekleştirdik. Operasyon sonucunda genç kızın 12 parmak bağırsağına saplanan iğneyi başarılı bir şekilde çıkarmış olduk. İğnenin çıkarılmasının ardından kısa bir süre gözlem altında tuttuğumuz genç kızımızı sağlığına kavuşmuş şekilde hastanemizden taburcu ettik” dedi.
İğne yutma vakalarının son yıllarda gittikçe arttığına dikkat çeken Kulu, konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu: “Özellikle tesettürlü bayanların örtüleri için kullandıkları iğneleri yanlışlıkla yutmaları oldukça sık görülen bir durum haline geldi. Çoğunlukla sindirim sistemine kaçan iğneler, doğal yollarla atılsa da ciddi yaralanmalara da neden olabilirler. Ayrıca ağızda tutulan yabancı cisimlerin soluk yoluna kaçma riski de vardır ve daha tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle bayanlara iğne ve benzeri yabancı cisimleri ağızda tutmamalarını tavsiye ediyorum.
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