"Yanlış gargara ağızda yara ve aftlara neden olabilir" uyarısı

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle yaşanacak stresin ağızda aft veya ağız yaralarının oluşmasını tetikleyebileceğini kaydederek, böyle bir durumda önce yiyecek ve içecek alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Turunçgiller, domates, ananas, sirke gibi asidik yiyecek ve içeceklerden uzak durulmasının öneminden bahseden Çelebi, şu bilgileri verdi:
"Bu dönemde herkesin birbirine tavsiye ettiği sirke ile ağız gargarası aft veya ağız yaralarının oluşumunu arttıracak veya zedeleyecektir. Bunun yerine aft veya ağız yaraları oluşursa karbonatlı su ile ağız gargarası yaparak asidik ağız ortamı bazik hale getirilebilir. Bir çay bardağı içme suyuna bir çay kaşığı karbonat karıştırarak gargara elde edilebilir."
- Tuzlu suyla gargara önerisi
Çelebi, gargaraları yaparken aşırıya kaçarak ağız dokusunu zedelememek gerektiğini belirterek, günde iki kere dişleri fırçaladıktan sonra 20 saniye kadar gargara ile çalkalama yapıp tükürmenin ve sonrasında su ile çalkalamanın önemli olduğunu bildirdi.
Bu dönemde evlerde kolaylıkla uygulanabilecek tuzlu suyla gargara yapılmasını öneren Çelebi, şu açıklamalarda bulundu:
"Tuzlu su ile yapılan gargara uygulaması ağız içi yaralara da iyi gelecektir. Bir çay bardağı içme suyuna, bir çay kaşığı tuzu karıştırarak gargara yapabilirsiniz. Karantina öncesinde diş çekimi, implant tedavisi veya diş eti tedavisi görmüş kişiler bu bölgedeki yaralanmaları için de tuzlu su gargarası uygulayabilir. Hipertansiyon ve böbrek hastalarına tuzlu su gargarası yapmalarına önermiyorum."
Çelebi, koronavirüse karşı ağız içi dezenfeksiyonu için yüzde 0,2 povidon iyot veya yüzde 1 oksijenli su içeren gargaraların kullanılmasını önerdi.
Eczanelerde satılan oksijenli suya içme suyu karıştırarak bu gargaranın elde edilebileceğini kaydeden Çelebi, "Bir ölçek oksijenli suya, 2 ölçek içme suyu karıştırarak ağız gargarası olarak kullanılabilir. Ya da birkaç damla povidon iyot solüsyonu bir bardak içme suyuna damlatarak çalkalanabilir." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!