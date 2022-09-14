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Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiyeci öldü, 9 yaralı

Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangın faciayla sonlandı. Pamuk tekstil fabrikasındaki yangında, dumandan etkilenen 4 işçi ile yangına müdahalede bulunan 4 itfaiye eri ve 2 jandarma personeli yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilen yaralılardan itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı

14.09.2022 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
Yangına müdahale eden itfaiyeciden acı haber!
Yangına müdahale eden itfaiyeciden acı haber!
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DHA

Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye erlerinden biri hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre yangın, öğleden sonra 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Dumandan etkilenen 4 işçi ile yangına müdahalede bulunan 4 itfaiye eri ve 2 jandarma personeli yaralandı. Yararılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

İTFAİYE ERİ KURTARILAMADI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yangında pamuk balyasının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

EKİPLER 2 SAATTE SÖNDÜRDÜ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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