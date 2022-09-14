Yangına müdahale eden itfaiyeciden acı haber!

DHA'nın haberine göre yangın, öğleden sonra 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 işçi ile yangına müdahalede bulunan 4 itfaiye eri ve 2 jandarma personeli yaralandı. Yararılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Yangında pamuk balyasının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.