        Haberler Gündem Çevre Yalova'nın su kaynakları alarm veriyor | Son dakika haberleri

        Yalova'nın su ihtiyacının karşılandığı kaynaklar alarm veriyor

        Yalova'nın su ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü. Susuzluğa karşı yatırım programlarının devreye alındığı kentte vatandaşların içme ve sulama suyu tüketimi noktasında tedbirli olmaları isteniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:25
        • 1

          Yalova'nın su ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü.

        • 2

          Yeşil Körfez Su Birliği'nden alınan bilgiye göre, Termal ilçesinde bulunan ve kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda, 2023 yılı ekim ayı itibarıyla yüzde 52 olan su seviyesi 2024 yılında yüzde 38'e, 2025'te ise yüzde 30'a kadar geriledi.

        • 3

          Susuzluğa karşı yatırım programlarının devreye alındığı kentte vatandaşların içme ve sulama suyu tüketimi noktasında tedbirli olmaları isteniyor.

        • 4

          İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Yalova'nın yağışlarında önceki yıllara göre yüzde 25 düşüş gerçekleştiğini söyledi.

        • 5

          Kurak bir yaz mevsimi yaşandığına dikkati çeken Soygüzel, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bu yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalovamızda da su kullanımı açısından zor bir yıl oldu. Biz bu kuraklığın gelişini önceden öngörerek bazı tedbirler almaya gayret ettik. Bunların başında da su kullanımının daha verimli hale getirilmesi, su kullanımında optimal düzeyin yakalanmasıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Bu çerçevede özellikle sayın Valimizin öncülüğünde İl Özel İdaresine bağlı 20 köyümüzde akıllı su sayacı uygulamasına geçtik. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin 500 akıllı su sayacı takarak su kullanımını daha verimli hale getirmeye çalıştık."

        • 6

          Soygüzel, kuraklığın tarımsal üretimi de etkilediğini belirterek, "Eş zamanlı olarak yeni sondaj kuyuları açmaya gayret ediyoruz ama ne yaparsak yapalım su kaynaklarını artırmak mümkün olmuyor. Çünkü yağış rejiminde de birtakım değişiklikler oldu. Örneğin bu yaz neredeyse hiç yağmur yağmadı. Birtakım yatırımlar yapmaya gayret ediyoruz ama burada en önemli görev hiç şüphesiz vatandaşlarımıza düşüyor. Suyumuzu israf etmeden verimli bir biçimde kullanmak durumundayız ki kaynakları gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarabilelim" dedi.

        • 7

          Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise kuraklık nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini anlattı. Suyun önemini bu yıl bir kez daha anladıklarını dile getiren Beşli, "Bu kuraklık bizde sebze ve meyvede büyük bir hasar verdi. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yağış bekliyoruz. İnşallah olur. Önümüzde buğday, arpa ekimleri var. Şu anda tarlalarımız sürülecek gibi değil. Allah yardımcısı olsun çiftçinin. Zor günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

