Kurak bir yaz mevsimi yaşandığına dikkati çeken Soygüzel, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bu yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalovamızda da su kullanımı açısından zor bir yıl oldu. Biz bu kuraklığın gelişini önceden öngörerek bazı tedbirler almaya gayret ettik. Bunların başında da su kullanımının daha verimli hale getirilmesi, su kullanımında optimal düzeyin yakalanmasıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Bu çerçevede özellikle sayın Valimizin öncülüğünde İl Özel İdaresine bağlı 20 köyümüzde akıllı su sayacı uygulamasına geçtik. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin 500 akıllı su sayacı takarak su kullanımını daha verimli hale getirmeye çalıştık."