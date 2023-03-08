Yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu

İstanbul Caddesi Batıkan Apartmanı 3. katında yaşayan Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi (68) ve Kenya uyruklu karısı Fatiyah Saif Saim AlBasuidi'nin (50) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu emniyete bildirdi.

İçeriden kilitlenen kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken çiftin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.