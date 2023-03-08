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Yalova'da yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu

Yalova'da yaşayan yabancı uyruklu çift, oturdukları dairelerinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken çiftin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi

Giriş: 08.03.2023 - 01:40 | Güncelleme: ABONE OL
Yalova'da yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu
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AA

İstanbul Caddesi Batıkan Apartmanı 3. katında yaşayan Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi (68) ve Kenya uyruklu karısı Fatiyah Saif Saim AlBasuidi'nin (50) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu emniyete bildirdi.

İçeriden kilitlenen kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken çiftin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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