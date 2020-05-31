Yalova'da kumar oynanan evdeki 10 kişiye para cezası

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşliman Mahallesi'nde bir binada yaptıkları araştırmada, oyun masası kurularak kumar oynandığını belirledi.

Ekipler, masa üzerinde 2 deste iskambil kağıdı, üzerinde oyun skorlarının yazılı olduğu adisyon ve 275 lira ele geçirdi.

Ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 10 kişiye toplam 36 bin 400 lira para cezası kesildi.