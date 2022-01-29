ATV ekranlarında dün akşam ekrana gelmeye başlanan yeni dizi Yalnız Kurt sosyal medyanın gündeminde. Senaryosu Murat Koca ve Ali Alper Erze tarafından kaleme alınan Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümü araştırılıyor. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi yetenekli isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin 2. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. İşte Yalnız Kurt 1. bölüm hakkında merak edilenler ve Yalnız Kurt ilk bölüm izleme ekranı

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi

geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

https://www.atv.com.tr/yalniz-kurt/1-bolum/izle

Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümünü izlemek için yukarıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.