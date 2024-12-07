Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Yalnız' 8 Aralık'ta DasDas'ta

        'Yalnız' 8 Aralık'ta DasDas'ta

        28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen ve prömiyerini festival programı dahilinde gerçekleştiren Yalnız; 8 Aralık'ta DasDas'ta Basın Galası ile birlikte izleyiciyle buluşacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 00:03 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yalnız' 8 Aralık'ta DasDas'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeynep Kaçar’ın 2023 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü ve 2022 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü sahibi Yalnız romanından uyarlanan, Ümit Erimin yönetmenliğini üstlendiği aynı adlı oyun 8 Aralık Pazar günü DasDas'ta tiyatro severlerle buluşacak.

        28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen ve prömiyerini festival programı dahilinde gerçekleştiren Yalnız; kimliğinden koparılıp görülmez olan bir kadının kendini bulma, görme ve gösterme çabasının hikayesi anlatılıyor.

        Son yaptıkları tiyatro oyunu TREPLEV ile oldukça ses getiren, 8. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Yönetmeni, Yılın Dramaturgları, Yılın Oyunu kategorilerinde aday gösterilen, Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü alan; 2024 Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde Yılın Erkek Performansı ile Yılın Kadın Performansı ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri 2024, Yılın Oyun Metni ödüllerinin sahibi Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in uyarlamasını üstlendiği Yalnız; projeksiyon mapping, modern hikaye anlatıcılığı ve yeni dramaturji arayışlarını birleştirerek seyirciye farklı bir deneyim vaadediyor.

        Yalnız 14 Ocak'ta da Zorlu PSM'de sahnelenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dasdas
        #yalnız
        #Ümit Erim
        #Zeynep Kaçar
        #OYUN
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        ABD'den uçaklı mesaj
        ABD'den uçaklı mesaj
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa