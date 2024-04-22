Yalın, kariyerinin 20'inci yıl dönümünü Beşiktaş'ta kutlayacak

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Kariyerinin ilk stadyum konseri olduğunu belirten Yalın; "Bu iş önüme ilk geldiğinde 'deli bunlar' dedim. Pandemiden sonra bilet satışlarının arttığını görüyordum. Fakat işin bu noktaya geleceğini hiç tahmin edemedim. Açılışta 2 saat içerisinde 10 bin bilet satıldı. Bu deliliğe beni de ortak ettikleri için çok mutluyum." dedi.

Yalın, konser için yeni bir şarkı çıkaracağını söyleyerek, şunları kaydetti; "Bu şarkıyı böyle bir konser olursa kullanmak için 3 - 4 senedir bekletiyorum. Yüksek enerjili, hareketli ve seyirciyle dans ederek söyleyeceğimiz bir şarkı olacak. Mayıs ayının ilk haftası içinde bu konser için yayınlanacak. Onun dışında 20'inci yıl konseri olduğu için ilk bestemi de çalmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM "EN BÜYÜK HAYALİM BUYDU" Beste yaparken yıllar sonra da şarkının dinlenmesini hayal ettiğini dile getiren Yalın; "En büyük hayalim buydu. Bugün hâlâ sahnede en çok istek alan şarkılarımın arasında eski şarkılarım varsa, bu bir bestecinin hayaliydi. 20 senedir dinlediğiniz, duyduğunuz şarkıların hepsini kendim yazdım. Bunun ödülü 20 sene sonra karşınızda böyle olabilmek oldu" ifadelerini kullandı. Yalın, konsere sporcular gibi hazırlandığını dile getirerek; "Antrenman yapıyorum, daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Çünkü sahnenin metrekaresi ciddi oranda büyüyor. Bu işin fiziksel tarafı, bir de şov tarafı var. Hayatımın en büyük konseri olacak. Sahne tasarımından finaldeki sürprizlere kadar seyircinin daha önce izlemediği, heyecanlı, yüksek adrenalinli, enerjili bir şov hazırlıyoruz" dedi.

Biletsiz konser yapmamaya çalıştığını vurgulayan Yalın; "Yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de konserler biletle izlenmeyi hak ediyor. Biletlere verilen ücretlerle o konserler yapılıyor, bu bir ekonomi. Seyirci ücret ödediği zaman sanatçı bunu hak etmek istiyor" görüşünü paylaştı.