Terapist ve avukatlar uyarıyor: Yalan söyleyenleri bu hareketlerden tanıyabilirsiniz!
İlişkilerde ve iş hayatında dürüstlük önemli bir yere sahiptir. Ancak, bazen insanlar gerçeği gizlemeyi tercih edebilir. Yalanın gizli dilini çözerek, terapist ve avukatların tavsiyeleri ile karşınızdaki kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamanın yollarını öğrenebilirsiniz. İşte detaylar!
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Yalan söyleyen birini tespit etmek her zaman kolay olmayabilir, ancak belirli ipuçları bu süreci kolaylaştırabilir. Terapistler ve avukatlar, yalanı ortaya çıkarmanın püf noktalarını paylaşarak, bu konuda daha bilinçli olmanıza yardımcı olabilir. Yalanın gizli dilini çözmek, hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızı olumlu yönde etkileyebilir. İşte detaylar!
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SANDIĞINIZDAN DAHA FAZLA YALANA MARUZ KALIYORSUNUZ
İnsanlar bize inanmak istediğimizden daha sık yalan söyler ve biz çoğunlukla bunun farkına varmayız. Ancak yalan söylemenin yaygın bir durum olması, bunun kolay bir şey olduğu anlamına gelmez. Dating Zest'te ilişki uzmanı olan Liam Barnett, çoğu insanın yalan söylediğini söylüyor.
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1.AYAKLARINI BELİRLİ BİR POZİSYONDA TUTARR
25 yılı aşkın deneyime sahip lisanslı psikoterapist James Miller, ayaklar ve yalan söyleme arasındaki bağlantının çoğu insanın bilmediği bir şey olduğunu söylüyor. "Çoğu insan yüz ifadelerini takip etmekte iyidir, ancak çoğu insan bir uzvun beyinden ne kadar uzakta olursa, ne yaptığına o kadar az dikkat ettiğimizin farkında değildir" diye açıklıyor.
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Miller'a göre, aşırı ayak hareketi veya vurma, bir kişinin kendi yalanlarıyla dikkatinin dağılabileceğine dair iyi bir işarettir. Ancak nihai işaret aslında kişinin ayaklarının yerleşimidir. "Eğer kişinin ayakları aniden başka yöne bakıyorsa, bu genellikle kişinin kaçmak istediğini ya da sözleriyle yalan söylemek üzere olduğunu gösterir. Ancak ayakları sözleriyle uyumsuzdur" diyor.
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2. KIPIRDAMADAN DURAMIYOR GİBİ GÖZÜKÜYORLAR
Ancak bir kişi ayaklarının yerleşimini değerlendiremeyeceğiniz kadar çok hareket ediyorsa, bu da endişe kaynağı olabilir. Lisanslı bir terapist ve Teksas'taki Eddins Counseling Group'ta yönetici direktör olan LPC Rachel Eddins'e göre, insanlar genellikle yatarken sabit durmakta zorlanırlar. Birinin dürüst olmadığından endişeleniyorsanız, huzursuz bacaklar ve ayaklar ya da sallanma gibi rahatsız edici vücut dili işaretlerine dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.
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Eddins, "Sürekli ayaklarını hareket ettiriyor ya da konuşmayı mümkün olduğunca çabuk terk etmeye çalışıyor olabilirler" diyor. "Sallanma aynı zamanda yalan söylerken ortaya çıkan huzursuzluk hissinin de bir sonucudur."
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3. YÜZLERİ, ELLERİ VE SAÇLARIYLA OYNARLAR
Birçoğumuz yalan söyleyen birinin daha kıpır kıpır olacağının farkındayızdır. Ancak 35 yılı aşkın bir süredir avukatlık yapan ve The Clark Law Office'in ortaklarından David Clark, dış görünüşle ilgili kıpırdanmalara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. "Mahkemede her zaman gördüğüm şey, bir kişinin kıyafetinin bir parçasını ayarlamasıdır" diye açıklıyor. "Bu kravatları ya da gözlükleri olabilir."
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Clark'a göre, insanların yalan söylerken yapabilecekleri iki yaygın görünüm ayarlaması daha var. Birincisi, başlarındaki teri sürekli silmek için bir mendil kullanabilirler. Bir diğeri ise, eğer saçları uzunsa, saçlarıyla oynamaya meyilli olmaları.
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4. GÖZ TEMASI KURMUYORLAR
Gözler ruha açılan pencerelerdir ve bu nedenle birinin yalan söyleyip söylemediğini anlamanın oldukça iyi bir yoludur. Clark, bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamanın "basit bir yolunun" göz hareketlerini gözlemlemek olduğunu söylüyor. "Eğer göz teması kurmayı keserlerse, bu kişinin yalan söylediğini bildiğinin ve gözlerini kaçırarak zihnindeki suçluluk duygusunu azalttığının bir işaretidir" diye açıklıyor.
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Tecrübeli avukat ayrıca insanlara birinin baktığı yöne dikkat etmelerini tavsiye ediyor çünkü bu da yalancılık konusunda çok önemli bir ipucu olabilir. "Örneğin, sorduğum kişi sağ elini kullanıyorsa ve soluna bakıyorsa, bu hafızasına erişmeye çalıştığının bir işaretidir. Ancak, aynı sağ elini kullanan kişi sağına bakıyorsa, beyninin hayali kısmına dokunuyordur ve muhtemelen bir yalan yaratma sürecindedir," diye açıklıyor Clark. "Solak insanlar ise tam tersi tepkiler verir."
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5. AĞIZLARINI SAKLIYORLAR
Ancak bir kişinin yalan söylerken kapalı görünmesinin tek yolu kollarını ya da bacaklarını kavuşturması değildir. Bir hukuk uzmanı ve Net Lawman'in yöneticisi olan Andrew Taylor'a göre, vücutları büzülmüş dudaklar yoluyla "artan gerginlik gösterebilir". Taylor, bu vücut dili sayesinde "dudaklar kaybolmuş gibi görünür" diye açıklıyor.
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Ancak ceza avukatı ve 200'den fazla ceza adaleti ve hukuk dersi vermiş eski bir üniversite eğitmeni olan Joe Gutheinz, bu kadarını bile göremeyebileceğinizi söylüyor. Gutheinz'a göre, dürüst olmayan biri genellikle ağzını kapatarak karşısındakinden "fiziksel olarak kendini gizlemeye" çalışacaktır.
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New York'taki Hipnoz Merkezi'nde çalışan nöro-dilbilimsel programlama (NLP) uygulayıcısı Eli Bliliuos, "İnsanlar ağızlarını kısmen de olsa kapatmak için ellerini kullandıklarında, bilinçsizce yalan söylediklerini anlamanızı engellemeye çalışıyorlar" diye ekliyor.
Kaynak: Best Life