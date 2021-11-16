'Yalancı çarpıcı bir hikâye' 0:00 / 0:00

SHOW TV'de yayınlanan 'Yalancı'nın bu akşam saat 20'de yayınlanacak olan yeni bölümünde yaşanacaklar izleyicileri yeni heyecanlara sürükleyecek. 'Yalancı'da 'Canan'ı canlandıran İmer Özgün, Habertürk'e verdiği röportajda dizinin çarpıcı hikâyesinin kendisini oldukça etkilediğini söyledi. Özgün, eşi Salih Bademci ile birlikte aynı yapımda rol almayı ise şöyle yorumladı; "2006'dan beri karşılıklı oynamaktan çok zevk aldığım biri kendisi"

İki taraf, tek doğru...

SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Yalancı', bu akşam saat 20'de.

'Canan', 'Mehmet Emir'in baskısı ve manipülasyonu sonucu canına kıymıştır. Bulunan intihar mektubu tam okunmasa da 'Canan'ın; saldırıya uğradığı günden ve 'Deniz'den bahsetmiş olması hem 'Deniz'i hem de 'Mehmet Emir'i harekete geçirir. 'Deniz', 'Canan'ın kendisine gelir gelmez konuşacağını ve 'Mehmet Emir'in nihayet yakalanacağını düşünmekte, aynı durumdan korkan 'Mehmet Emir' ise 'Canan'ı susturmak için bir yol aramaktadır. Bu durum 'Mehmet Emir' ve 'Deniz'i bir kez daha karşı karşıya getirir. Yaşadıklarından ve çevresindekilerin zarar görmesine engel olamamaktan yorgun düşen 'Deniz', her şeyden uzaklaşmaya karar verir ancak ona takıntılı bir bağlılık geliştirmiş olan 'Mehmet Emir', 'Deniz'in yakınında kalması için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu kez hedefinde sadece 'Deniz' değil, 'Deniz'in sevdikleri ve yakınları da vardır.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı a başrolleri Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak paylaşıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'Yalancı'nın 'Canan'ı İmer Özgün, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda çarpıcı bir hikâyeye sahip olduğunu dile getirdiği dizide rol almanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

'Yalancı'nın kadrosuna dahil olma sürecini anlatabilir misiniz? Teklif geldiği zaman neler hissettiniz?

Görüşme öncesi işin orijinalini izledim ve bir çırpıda iki sezonu da bitiriverdim. Çok sürükleyici ve farklı bir işti. Ana akımda böyle bir işin çekilme fikri beni çok heyecanlandırdı. Yönetmen görüşmesinde de işin coşkusunu aynı hayallerle paylaşmak çok güzeldi. Çok iyi hissettim.

'Yalancı'da rol almayı kabul etmenizde etken olan etmenler nelerdi?

Çarpıcı bir hikâye ve güzel bir ekip.

Bugüne kadar size söylenen en büyük yalan neydi? O yalan karşısında tepkiniz ve yalanın sonuçları neler oldu?

Küçük küçük yalanlara maruz kaldım genelde. Daha çok yalan söyleyen kişi için üzücü bir durum oluyor bence. O saatten sonra karşı tarafın hayal gücüyle veya kuruntularıyla uğraşmak zor olsa gerek. Bir de tabii ciddi bir vicdan muhakemesi de başlıyor ve seni esir alıyor eğer söylediğin yalan beyaz bir yalan değilse.

Bu deneyimi daha önce de yaşamıştınız... Eşiniz Salih Bademci ile aynı yapımda rol almak size neler hissettiriyor? Canlandırdığınız karakterlerin analiz için birbirinize tavsiyelerde bulunuyor musunuz?

Tavsiyelerde bulunuyoruz tabii ki ama genelde herkes kendi bildiğini okuyor. Başta 'acaba ikimizin yine aynı işte olması doğru olur mu?' diye düşündüm. Ama neticede ikimiz de oyuncuyuz ve bir şekilde bir araya gelmemiz çok olası. 2006'dan beri karşılıklı oynamaktan çok zevk aldığım biri kendisi.

Eşinizle aynı mesleği icra etmenin mutlaka birçok avantajı vardır. Bize o avantajlardan söz edebilir misiniz?

En gerçek ve doğru yorumlar oradan geliyor bence. Birbirinizi çok iyi tanıdığınız ve oyunculuk serüvenini en yakından takip eden kişiler olduğunuz için. Role hazırlanırken en sıkıştığınız noktada kafa açıcı pek çok öneriyle yardımcı olabiliyorsunuz birbirinize. En önemlisi de 'anlamak'. İşle ilgili her türlü coşkuyu, heyecanı, kaygıyı... Ve destek olabilmek tabii.

Genelde eşlerin aynı işi yapmasının evliliği zedelediği söylenir. Sizde böyle bir durum görünmüyor. Mutlu evliliğinizin temelinde hangi unsurlar bulunuyor?

'Anlayış', 'sevgi', 'ortaklık'... Bazen devriliyoruz biz de. Ama bu temellerin üzerine inşa varsa hikâyenizde, toparlanmak güç değil.

Nisan 2020'de anne oldunuz. Annelik, mutlaka duygularınızda ve gündelik yaşamınızda radikal değişimlere neden olmuştur. Anne olmadan önceki İmer ile sonraki İmer arasında en belirgin farklar nelerdir?

Müthiş sabırlı biri İmer bence şu an. Ve bence daha iyi bir insan.