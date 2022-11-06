Yakalanan çete liderinin ardından dikkat çeken kazı

İstanbul Göktürk’te bir evde önceki gece polis ekipleri kazı başlattı. Olayla ilgili de detaylar ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Sırbistan’da bilinen en ünlü mafya yapılanmalarından Skaljari üyesi Risto M.’nin, 2020 yılında İstanbul’da işkenceyle öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü iddia edildi.
KAZI BAŞLATILDI
Cuma akşamı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer’de belirlenen bazı noktalarda kazı başlatıldı. Çevrede merak uyandıran kazının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Balkanlar’da uyuşturucu, yaralama, cinayet gibi birçok olaya karışan Skaljari Suç Örgütü üyesi Risto M. 2020’de İstanbul’da kaçırıldı. Avukatının kayıp müracaatı yapması üzerine çalışma başlatıldı. Polisin yaptığı aramalarda o dönem bir ize ulaşılamadı. İstanbul’da geçen eylül ayında Skaljari Çetesi’nin adı bir kez daha gündeme geldi. Çetenin elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul’da öldürüldü.
UYUŞTURUCU HESAPLAŞMASI
İddiaya göre, Vukotiç'in elebaşı olduğu Skaljari çetesi Sırbistan'ın en etkin suç gruplarındandı. Rakip çete olan Kavak ile arasında 2014'ten bu yana husumet vardı. İki grup arasında 2014'te İspanya Valencia Limanı'nda kaybolan 300 kilo kokain nedeniyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, cinayet sonrasında çok sayıda şüpheliyi yakaladı. O şüpheliler arasında Kavak çetesinin yöneticileri de vardı.
INTERPOL’ÜN ARADIĞI İSİM
İki çete arasındaki çatışmanın ortaya çıkması 2020’de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Risto M.’yi yeniden gündeme getirdi. Araştırmalarda, Risto M.’nin o dönem kaçırıldığı, işkence gördüğü ve Göktürk Mahallesi yakınlarında, Sarıyer ilçesinde boş alana gömüldüğü belirlendi. İddialarla ilgili yapılan araştırmada Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir isme de ulaşıldı. Avrupa’nın en tehlikeli 45 suçlusu arasında gösterilen Zeljko Bojaniç düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin sahte pasaportla Türkiye'ye girdiği öğrenildi.
KADAVRA KÖPEKLE ARAMA YAPILIYOR
Polis ekiplerince 2 gece önce başlatılan kazıda, kadavra köpeklerinin de kullanıldığı öğrenildi. Kadavra köpeğinin tepki verdiği noktada kazı çalışmasının sürdüğü belirtildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Sırp çete lideri yakalanmıştı! İstanbul’daki kazının detayları ortaya çıktı - güncel haberler/yakalanan-cete-liderinin-ardindan-dikkat-ceken-kazi-3536230
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