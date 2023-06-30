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Yağmurlu son günler! Yekpare yaza doğru adım adım

Haziran ayının sonu gelirken, yağışlı hava da yavaş yavaş yurdu terk ediyor. Yağışlı havaların son günü yaşanırken, önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya başlayacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı...

Giriş: 30.06.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yağmurlu son günler! Yekpare yaza doğru adım adım

Doğu Karadeniz kuvvetli yağış altında, dün geceden beri süren yağmur bu akşam saatlerine kadar Ordu-Artvin arasında hayatı olumsuz etkileyebilir. Benzer bir rotayı izleyen yağmur bulutları özellikle Ardeşen-Hopa arasında yüksek miktarda yağmur bırakıyor. Bu alandaki dere ve akarsulara yakın yerleşim yerlerinde su baskınları yaşanabilir, bölgede yağmur yarın öğlen kesilmiş olacak.

İstanbul’da son bir serinlik kaldı, gölgede ve rüzgarlı bir semtte hissedilen sıcaklık bugün 22-23°C, hala bir ilkbahar havası. Fakat bu durum hafta sonu hızla değişiyor ve mevsim yeniden yaza dönüyor. İstanbul’da bu pazar hava sıcaklığı gölgede 32°C olabilir, güneş altında 38-40°C hissedilen bir hafta sonu olacak.

Ankara yağışların etkisinden çıktı, başkentte de hafta sonu güneşli ve sıcak geçecek. Ankara ve genel olarak İç Anadolu’da gecenin en düşük sıcaklıkları 13-15°C, Anadolu serin geceler geçiriyor.

Akdeniz ve Ege ise gece en düşük 22-23°C, gündüz ise 38°C’ye kadar ısınıyor. İzmir ve Aydın bu hafta sonu yüksek sıcaklık altında olacak, güneş altında uzun süre kalmak rahatsız edici olabilir.

Güneydoğu’da bulutsuz gökyüzü, bol güneş var. Hava sıcaklıkları bölge genelinde 35 ila 40°C arasında seyrediyor.

Türkiye’nin kuzey bölgelerini etkileyen son serin ve yağışlı havaların ardından Temmuz ayının gelişi ile yekpare bir yaz mevsimi de gelmiş oluyor.

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