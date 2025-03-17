Yağış kazaya yol açtı!
Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü, refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı
Giriş: 17.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:39
Alınan bilgiye göre, Karaköy'de seyir halinde olan İETT otobüsü, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen İETT otobüsü, çelik bariyerlere çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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