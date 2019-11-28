Yağ yakıcı besinler nelerdir

Kilo vermek istiyorsanız yağ yakıcı besinler ile kilo vermeyi hızlandırabilirsiniz. Bu besinler sayesinde yağlarınızı daha hızlı yakabilir ve daha sağlıklı olabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırarak hayalinizdeki kiloya ulaşabilirsiniz.

YAĞ YAKICI BESİNLER:

1. YUMURTA

En iyi protein kaynaklarından biri olan yumurta tok tutma özelliği için kilo verme ve yağ yakmada oldukça etkilidir. Her sabah kahvaltıda yumurta yiyerek gün boyu daha tok kalabilirsiniz. Bu sayede sonrasında açlık hissiniz azalır ve yağ yakımınız hızlanır, kilo vermeye başlarsınız.

2. SOMON

Omega-3 deposu olan somon bu özelliği sayesinde yağ yakımına birebirdir. İçerdiği omega-3 ile yağ yakımına yardımcı olurken sizi tok tutar. Hem sağlıklı hem de kilo vermede yardımcıdır.

3. AVOKADO

Sağlıklı yağ deposu olan avokado yağ yakımınında etkilidir. Yağ yaktığı gibi tok tutma özelliğide vardır. Düzenli kullanımında kilo vermeye yardımcı olur. Su ve lif oranı açısından da avokado oldukça önemlidir.

4. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

İçinde bulundurduğu yağ vücutta depolanmak yerine enerji için kullanılır. İçinde bulunan MCT yağ asitleri ile kalori yakımını sağlar. En sağlıklı ve doğal yağlardan biri olan hindistan cevizi yağı, yağ yakımınızı hızlandırır.

5. KURUYEMİŞLER

Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerin kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağ birikimini engeller. Yapılarında ki lif ve protein ile yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

6. ÇAY

İçinde bulundurduğu kafein ile metabolizmayı hızlandırır. Kafeinin iştah bastırıcı özelliği sayesinde fazla yemek yemeniz önlenir. Ayrıca enerji sağlar. Bu sayede daha hızlı yağ yakar ve kilo verirsiniz.

7. KAHVE

Metabolizmayı hızlandıran kafein kahvenin ana maddesidir. %11 oranında metabolizma hızını arttırır. Ayrıca enerji üretiminizi arttırarak daha fazla hareket etmenize ve yağ yakmanıza yardımcı olur.