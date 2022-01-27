Kapılarını açtı

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Teknoloji, bilim ve sanatı bir araya getiren ve Türkiye’de bir ilk olan X Media Art Museum basına tanıtıldı. DasDas iş birliğiyle açılan müzenin tanıtım toplantısına; X Media Art Museum kurucuları Mert Fırat, Muzaffer Yıldırım, Ferdi Alıc; müzenin direktörü Esra Özkan ve müzenin destekçisi Paribu CEO’su Yasin Oral katıldı.

Basın buluşmasında Mert Fırat, X Media Art Museum’da seyircilerin müzenin bir parçası olduğunu söyleyerek müze hakkında bilgi verdi. Fırat, “Artık dünyanın değiştiğini ve başka bir yere doğru gittiğine şahit oluyoruz. Eserler yalnızca tek kişinin değil, birçok kişiye ait. Ve iyi ki bu düşünceye doğru giden bir çağda yaşıyoruz. XMAM’da seyirci müzenin bir parçası oluyor. Hem fiziksel hem de duygusal olarak dahil oluyor. XMAM’ın ilk sergisi, 500 yılı aşkın kültürel ve sanatsal mirası olan veriyi izleyicilerle buluşturuyor. Biz bu sanatı daha da araştırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de ilk kez kalıcı olarak dijital bir sanat müzesi açıldığını söyleyen Muzaffer Yıldırım, “XMAM alanında bir ilk. Sanat farklı bir deneyimle müze ziyaretçileriyle buluşuyor. Müze içerisindeki sergiler 3 ayda bir değişecek. İlk sergimiz olan Leonardo Da Vinci deneyimi Türkiye adına önemli bir sergi. Leonardo Da Vinci’yi sadece bir ressam olarak değil aynı zamanda eserlerini bilimsel bir çalışmayla anlatıyor. Eserin Oscar ödüllü ‘Nomadland’ filminin bestecisi Ludovico Einaudi ve Mercan Dede’nin müzikleriyle buluşması da bu sergiyi unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor” diye konuştu.

Ouchhh Stüdyo kurucu ortağı Ferdi Alıcı ise görüşlerini yapay zeka kullanılarak uygulanan sanat uygulamaları ve müzenin ilk sergisi hakkında bilgi verdi. Alıcı, “Ouchhh olarak dijital verileri boya olarak, algoritmayı ise fırça olarak kullanarak sanatın geleceğini yeniden tanımlarken fiziksel dünya ile dijital dünya arasında özgün bağlantılar kurmayı hedefliyoruz. ‘Leonardo Da Vinci: Yapay Zekâ Işığın Bilgeliği / Cern’den Nasa’ya İnsanlık ve Metaverse’ sergisi sanat tarihinin verileri kullanılarak oluşturuldu. Leonardo Da Vinci’nin çizimleriyle başlayan ve 3D modellemesi ile devam eden sergide veri tabanı olarak sanatçının icatları, makine çizimleri ve eskizleri kullanılıyor” görüşlerini şeklinde dile getirdi.

Paribu CEO’su Yasin Oral da Türkiye’de bir ilk olan bu önemli projenin sponsoru oldukları için gurur duyduğunu açıkladı. Oral, Paribu’nun kültür ve sanat alanını sahiplenmesiyle ilgili de şu açıklamalarda bulundu; “Bir teknoloji şirketi olarak yarının dünyası için sorumluluk alıyor ve topluma fayda sağlamayı önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu anlayışla kurulduğumuz günden bu yana kültür sanat alanını sahipleniyor, sanatta da dönüşümün temsilcisi olan yenilikçi bir kurum olarak faaliyet gösteriyoruz. Sanat ve teknolojiyi herkesin hayatına dahil eden çalışmaların bir parçası olmak bizim için gurur verici. İnanıyoruz ki XMAM dijital sanat müzesi, dijital sanat üretimlerinin değişen yeni anlatım ve sergilenme biçimleriyle izleyicilere yeni sergi deneyimleri sunacak.”

Müzenin direktörü Esra Özkan, XMAM’ın bir kültür kurumu olarak yaşayan, eğitim ve atölyelerin verildiği, farklı sanatçılara kapısı açık olan, genç sanatçıları destekleyen, teknolojik ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapan bir yapısı olduğunu söyledi.

Yeni medya ve dijital sanat müzesi X Media Art Museum’ (XMAM), Paribu sponsorluğundaki ilk sergisiyle 30 Ocak’ta sanatseverlerle buluşuyor. Uluslararası pek çok ödülün sahibi ve dünyaca ünlü Ouchhh stüdyonun “Leonardo Da Vinci: Wisdom of AI Light Exhibition / Leonardo Da Vinci: Yapay zekâ Işığın Bilgeliği. Cern’den Nasa’ya İnsanlık ve Metaverse sergisi, sanat tarihinin verileri kullanılarak oluşturuldu. Leonardo Da Vinci’nin çizimleriyle başlayan ve 3D modellemesi ile devam eden sergide veri tabanı olarak sanatçının icatları, makine çizimleri ve eskizleri kullanılıyor. Sanat tarihi verileri ve Leonardo Da Vinci'nin bilgilerinin yapay zekaya öğretilmesiyle elde edilen çıktılar, 15 milyar fırça darbesiyle partikül olarak soyut estetik bir dilde tüm mekanda karşılık buluyor. Aynı zamanda Michelangelo, Raphael, Boticelli tarafından yapılan sanat tarihinin ünlü başyapıtlarının verileri ve çıktıları da serginin ilk girişinde yer alıyor. Serginin ilk bölümünün müziği dünyaca ünlü Oscar ödüllü Nomadland filminin bestecisi Ludovico Einaudi ve Mercan Dede’ye ait.

Türkiye’de alanında ilk olan XMAM; kapsayıcı, interaktif, disiplinler arası sanat üretimleriyle, seyircisini sanatının bir parçası yapan deneyimleri sergilerken aynı zamanda eğitim, atölye ve üretim çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Çocuklar için de eğitim programları organize edecek müze, sanat ve teknolojiyi herkesin hayatına dahil eden çalışmalar üretecek. Mert Fırat, Muzaffer Yıldırım, Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı'nın kurucu olarak yer aldığı dijital sanat müzesinin direktörlüğünü Esra Özkan yapıyor. Aynı zamanda müzeye DasDas kurucuları Didem Balçın, Harun Tekin ve Koray Candemir destek veriyor.