Xhaka'da yalnız değil!
Galatasaray'a Granit Xhaka transferinde rakip çıktı. Arnavut asıllı İsviçreli futbolcuyla Napoli'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.
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Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray’da transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar önceki hafta Granit Xhaka’nın babası ve Türkiye’deki yetkili temsilcisiyle Dursun Aydın Özbek’in otelinde buluşmuş ve görüşme gerçekleştirmişti.
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Granit’in menajerliğini yürüten babası ve Türkiye’deki temsilcisiyle Etiler’de bulunan bir restoranda yemek yiyen sarı-kırmızılılar, Arnavut asıllı İsviçreli futbolcuyla ilgilendiklerini dile getirmişti.
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Devre arasında da istenen ancak kadroya katılamayan 32 yaşındaki futbolcunun transferinde Galatasaray’a rakip çıktı.
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Serie A ekiplerinden Napoli, Granit için sözlü bir teklif yaptı ve brüt 9 milyon Euro maaş önerdi.
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Granit’in eşinin Napoli’de yaşamaya sıcak bakmadığı öğrenilirken Suudi Arabistan ekiplerinin de dolgun maaş teklifiyle kapıyı çaldığı belirtildi.
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Şampiyon olması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olan Galatasaray ise İstanbul ve Devler Ligi kozuyla Granit’i ikna etmeyi hedefliyor.
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Haziran 2028’e kadar Bayer Leverkusen’le sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 46 maçta forma giydi; 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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