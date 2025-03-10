X çöktü mü, ne oldu? Twitter akış neden yenilenmiyor?
Son dakika gelişmesi ile "X çöktü mü?" sorusunun yanıtı binlerce kullanıcı tarafından sorgulanıyor. X platformu kullanıcıları gün içerisinde sık sık uygulamada hatalar ile karşılaştı. Peki, X'teki erişim sorunu sürüyor mu, akış neden yenilenmiyor? İşte detaylar...
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Dünya çapında, geniş kitlesi bulunan uygulama hakkında gün içinde birçok gelişme yaşanırken, "X çöktü mü?" sorusu gündem oldu. Uygulamaya girmekte zorlanan kişiler ve akış yenileyemeyenler, sorunu incelemeyi sürdürüyor. Peki, 10 Mart X çöktü mü? X neden çöktü? İşte X sorunu hakkında öne çıkan detaylar...
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X ÇÖKTÜ MÜ?
10 Mart Pazartesi günü öğlen saatlerinden itibaren X' e girmeyi deneyen kişiler, "Bir sorun oluştu. Yüklemeyi yeniden dene" uyarısıyla karşılaştı. Uygulamaya giren kişiler, " X çöktü mü?" sorusunu araştırmaya başladı.
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X NE ZAMAN DÜZELECEK?
Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.
Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.
Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı. Erişim sorunu globalde de hissedildi ve Türkiye'de de X hesaplarına erişim sağlamak mümkün olmadı.
Erişim sorunu TSİ 20.30'da 'kısmen' çözüldü.
Tüm bunlar yaşanırken Elon Musk ise erişim sorununun nedenini yine X üzerinden açıkladı:
"X'ye karşı büyük bir siber saldırı vardı (hala var). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke söz konusudur"
Karanlık Fırtına isimli hacker grubu, X'te yaşanan sorunların ardında kendilerinin olduğunu iddia etti.
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X ERİŞİM SIKINTISI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.
Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:
"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."