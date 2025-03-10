X NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı. Erişim sorunu globalde de hissedildi ve Türkiye'de de X hesaplarına erişim sağlamak mümkün olmadı.

Erişim sorunu TSİ 20.30'da 'kısmen' çözüldü.

Tüm bunlar yaşanırken Elon Musk ise erişim sorununun nedenini yine X üzerinden açıkladı:

"X'ye karşı büyük bir siber saldırı vardı (hala var). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke söz konusudur"

Karanlık Fırtına isimli hacker grubu, X'te yaşanan sorunların ardında kendilerinin olduğunu iddia etti.