WTA turnuvalarında Zheng ile Fernandez şampiyon oldu - Tenis Haberleri

WTA turnuvalarında Zheng ile Fernandez şampiyon oldu - Tenis Haberleri

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Çin'in Zhengzhou kentinde düzenlenen WTA 500 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 24 numarası Zheng, 7 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova ile karşılaştı.

Çin'in 1 numaralı kadın tenisçisi olarak organizasyona katılan 21 yaşındaki Zheng, 2 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 2-6, 6-2, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve kariyerinin ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı.

Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı WTA 250 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde ise Fernandez, Çek Katerina Siniakova'yı 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, sezonun ilk, kariyerinin 3. WTA Turu kupasını kaldırdı.