Wolverhampton: 1 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti. 33'te Josko Gvardiol ve 90+5. dakikada John Stones'un golleriyle 1-0'dan geri dönen Manchester City, puanını 20'ye yükseltti. Wolwerhampton ise haftayı 1 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Molineux Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Manchester City oldu.
Wolves 7. dakikada Jorgen Larsen ile 1-0 öne geçti. 33. dakikada Josko Gvardiol'un harika golüyle eşitliği yakaladı. Konuk ekip 90+5. dakikada John Stones'un golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı Pep Guardiola'nın öğrencileri maçtan galip ayrıldı.
Arsenal'in 2-0 kaybettiği haftada City, farkı artırma şansını kaçırmadı. Wolverhampton ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
Bu sonuçla City, puanını 20'ye çıkardı. Wolverhampton ise tek puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Southampton ile karşılaşacak. Wolverhampton ise Brighton deplasmanına gidecek.