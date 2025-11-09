Habertürk
Habertürk
        Wilson Hastalığı yüzünden karaciğeri iflas etti! Annesinden nakil yapıldı

        Wilson Hastalığı nedeniyle karaciğeri iflas eden Gülbiye'ye annesinden nakil yapıldı

        Adana'da hayali olan subaylık sınavını kazanan ancak konulan Wilson Hastalığı (WH) nedeniyle karaciğeri iflas eden Gülbiye Serçe (25), annesinden alınan karaciğerle sağlığına kavuştu. Serçe, "Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Çünkü ben ve benim gibi hastaların umutları, hayalleri ve gelecek hedefleri var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 09.11.2025 - 16:56
        Wilson Hastalığı yüzünden karaciğeri iflas etti! Annesinden nakil yapıldı
        Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde okurken aynı zamanda subaylık sınavını kazanan Gülbiye Serçe, görme problemleri, kaslarında zayıflama, duygu, durum ve konuşma bozukluğu gibi şikayetlerle başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Wilson Hastalığı (WH) tanısı aldı. Vücuttaki bakır metabolizmasına bağlı bozukluk nedeniyle bir süre sonra karaciğeri iflas eden Serçe, hayali olan subaylığı da üniversite eğitimini de ertelemek zorunda kaldı. Hemen kadavradan bağış için listeye alınan ancak uzun süre beklenmesine rağmen organ bulunamayan genç kıza, Karaciğer Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar tarafından yapılan ameliyatla annesi Asile Serçe'den (54) alınan karaciğer nakledildi.

        "ANNEM BANA İKİNCİ DEFA HAYAT VERDİ"

        Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve kontrolleri için hastaneye başvuran Gülbiye Serçe, organ bağışı için çağrıda bulundu. Serçe, "Subaylık, en büyük hayalimdi. Üniversitede bilgisayar programcılığı okurken aynı zamanda subaylık sınavını kazanmıştım. Ancak sağlık sorunlarım nedeniyle ikisini de ertelemek zorunda kaldı. 2019'dan bu yana bu hastalıkla mücadele ediyordum. Yürüyemiyor, konuşamıyor, yemeğimi dahi annemin yardımıyla yiyordum. 5 ay önce ameliyat oldum. Annem bana ikinci defa hayat verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Buradan herkesi organ bağışına davet ediyorum. Çünkü ben ve benim gibi hastaların umutları, hayalleri ve gelecek hedefleri var" diye konuştu.

        NAKİL CERRAHI PROFESÖR: TÜM ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ise kadavra bağışı beklediklerini ancak hastanın durumu kötüleşince zorunlu olarak canlı vericiden karaciğer almak durumunda kaldıklarını belirtti. Prof. Dr. Çetinkünar, "Ülkemizde bağış sayılarının azlığı nedeniyle maalesef zorunlu olarak canlı vericili karaciğer nakillerine yönelmiş durumdayız. Ben tüm organlarını bağışlamış bir nakil cerrahı olarak söylüyorum; bu organlar çürüyeceğine başka insanların hayatlarına dokunmak için çok büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Organ bekleyen binlerce insana hayat ışığı olunabilir. Artık Sağlık Bakanlığımızın yaptığı son çalışmayla vatandaşımız, e-Devlet üzerinden de rahatlıkla organ bağışında bulunabiliyor" dedi.

        "ORGAN BAĞIŞI OLDUKÇA DÜŞÜK DURUMDA"

        Türkiye'deki organ bağışı verilerini de paylaşan Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Ülkemizde organ bağışı gelişmiş toplumların seviyesinden oldukça düşük durumda. Mesela 2025 yılı içerisinde son 11 ayda bin 850'ye yakın beyin ölümü gerçekleşmişken, bunlardan sadece yüzde 22'sinin aile izni çıktı. Maalesef yüzde 80'i kullanılamazken, yaklaşık 400 kadar kadavradan alınan organlar, başka bir hayata can olabildi. Bu da organ nakli ihtiyacının çok düşük bir oranını karşılayabiliyor. Bizim her yıl 25 bin böbrek nakli bekleyen hastamız, 2 bin 500 karaciğer bekleyen hastamız var. Bizim inancımız gereği de tıbben de biliyoruz ki toprak altına girdiğimizde hiçbir organımız kalmıyor. Organlarımızı bağışlayabilir, yeni bir cana, yeni bir hayata umut olabiliriz" diye konuştu.

        Habertürk Anasayfa