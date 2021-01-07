1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, bugün yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?
WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı.
Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.
Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.
WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.
WhatsApp sözleşmesi nedir, iptal edilebilir mi? WhatsApp yeni sözleşmesi neleri içeriyor? #1
WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler
Kullanıcı Şikayetleri
WhatsApp'taki İşletmeler
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları
Üçüncü Taraf Hizmetleri
Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
Yan Hizmetler
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
Kurumsal Etkileşimler
WhatsApp sözleşmesi nedir, iptal edilebilir mi? WhatsApp yeni sözleşmesi neleri içeriyor? #2
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz, ya da hesabınızı silersiniz ifadesini kullanıyor.
Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.
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