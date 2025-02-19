WhatsApp "sohbet teması" özelliğini kullanıma sundu! Whatsapp sohbet teması nasıl değiştirilir?

KİŞİYE ÖZEL DE DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR!

WhatsApp’ın yeni Sohbet Teması özelliği, sadece genel bir arka plan değişikliğiyle sınırlı kalmıyor. Artık her sohbet için farklı bir tema seçerek konuşmalarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Böylece sevdiklerinizle olan sohbetlerinizi özel renkler ve tasarımlarla daha kişisel hale getirebilirsiniz.