16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'ın eski futbolcusu olan Wesley Sneijder, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, çıkan boşanma haberlerine karşı sert ifadelerde bulundu. Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile olan evliliğinin bitmediğini fakat zor bir dönemden geçtikleri iddialarını kabul ederken Türk medyasında çıkan tazminat haberlerine karşı tepki gösterdi.
Futbolcu Wesley Sneijder’in Instagram hesabı üzerinden paylaştığı, "Söylentiler nefret edenler tarafından taşınır, aptallar tarafından yayılır ve salaklar tarafından kabul edilir" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafla birlikte, şu açıklamalarda bulundu:
İnsanların benim ve Yolanthe'nin hakkında konuştukları saçmalıklara karşı daha fazla sessiz kalmayacağım. Açık olalım. İlk olarak evet; biz artık birlikte değiliz. Henüz boşanmadık. Evliliğimizde çok fazla hata yaptım ama bu kimseyi ilgilendirmez. Yolanthe bana karşı hala iyi ve ona saygı duyuyorum. Yolanthe beraber olmasak bile her gün çocuğumuzla ilgileniyor.
"YOLANTHE BENDEN 19 MİLYON EURO İSTEMİŞ!"
İkincisi onun benim payımdan bir şeye ihtiyacı yok çünkü kendisinin her şeye sahip. Türk basınına göre Yolanthe benden 19 milyon euro istemiş ve ben 15 euro verecekmişim öyle mi? Haha! Beyler her seferinde daha da çılgınlaşıyorsunuz. Beyinsiz insanlar her zaman okuduklarına inanır.
"BU HİKAYELERİN TÜMÜ YALAN"
Sadece şunu bilin; Yolanthe benden bir şey istemedi ve ben de ondan istemedim. Birbirimizin parasına ihtiyacımız yok. Bu hikayelerin tümü yalan. Basının, benim ve onun hakkındaki tüm yalanlarını iğrenç buluyorum. Hiçbir şeye yanıt vermemiz gerekmediğini biliyorum ve çocuğumun annesine tüm bunları okurken sakin kaldığı için saygı duyuyorum. Ama ben öyle değilim. İnsanların hayatımla uğraşmalarına izin vermiyorum.
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