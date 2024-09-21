Werder Bremen: 0 - Bayern Münih: 5 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Werder Bremen sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 5-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Werder Bremen ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 5-0 kazandı.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri Michael Olise (2), Jamal Musiala, Harry Kane ve Serge Gnabry kaydetti.
Bu sonucun ardından B. Münih, 4'te 4 yaptı ve 12 puana yükseldi. Werder Bremen ise 5 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında W. Bremen deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak. B. Münih ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.