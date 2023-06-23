Wembanyama'yı San Antonio Spurs kaptı

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NBA'de merakla beklenen drafta, New York ev sahipliği yaptı.

NBA'in yeni yıldızı olması beklenen 19 yaşındaki Fransız Victor Wembanyama, San Antonio Spurs tarafından birinci sıradan seçildi.

Pivot pozisyonunda oynayan yıldız adayı, 2 metre 20 santim boyuna rağmen atletik oyunuyla dikkat çekiyor.

Wembanyama, Fransa Ligi'ni 21,6 sayı, 10,4 ribaunt, 3 blok ve 2,4 asist ortalamasıyla tamamladı ve sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

Kötü bir sezon geçiren San Antonio Spurs'ün Wembanyama ile Tim Duncanlı günlerine geri dönmesi bekleniyor.

Victor Wembanyama'nın Fransa'dan takım arkadaşı Bilal Coulibali ise Indiana Pacers tarafından yedinci sıradan seçildi.

Böylece tarihte ilk kez bir Avrupa takımından iki oyuncu aynı yıl NBA'de draft edildi.

Draftta ikinci sıradan seçim yapan Charlotte Hornets, Brandon Miller'ı tercih etti. Portland Trail Blazers da üçüncü sıradan Scoot Henderson'ı kadrosuna kattı.

Fennerbahçe Beko'da oynayan Tarık Biberoviç ise 56'ıncı sıradan Memphis Grizzlies tarafından seçildi.

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