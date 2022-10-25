Beşiktaş'ta Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Wout Weghorst'un Valerien Ismael'in oyun planına yönelik sözlerinin tercüme edilmediğine yönelik iddialar gündem olmuştu.

"İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettim" Weghorst, "Henüz ilk yarıda oyundan düştük. İkinci yarıda daha da arttı bu durum. Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Bence tempo çok düşük. Yaratıcı aksiyonların eksikliğini hissediyoruz. İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettim." ifadelerini kullanmıştı.

Kulüpten açıklama geldi Ancak kulüp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre; tercümanın bilerek böyle bir şey yapmadığı ifade edildi. Röportaj esnasında sevinç yaşayan Hataysporlu futbolcuların sesleri nedeniyle tercümanın sadece duyabildiği kısımları çevirebildiği bildirildi.