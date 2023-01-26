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Webtoon’lar ilk kez Türkçede

Athica Yayınları, Kore’de dijital olarak yayınlanan çizgi romanları (webtoon) ilk kez Türkçe olarak okurlarla buluşturuyor!

Giriş: 26.01.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Webtoon’lar ilk kez Türkçede!
HABERTURK.COM

Athica yayıncılığa yepyeni bir türü okurlarla buluşturarak 'merhaba' dedi. Kore’de dijital olarak yayınlanan çizgi romanları (webtoon) ilk kez Türkçe yayınlayan Athica Kore’den webtoon’lar dışında manhwa’ların da yer aldığı dünyanın dört bir yanından ödüllü fantastik ve bilimkurgu kitaplar da okurla buluşturacak.

Destek Yayınları, Karakarga Yayınları, Genç Destek ve Beyaz Baykuş Yayınları’nın da dahil olduğu Destek Medya Grubu’nun bünyesinde yer alan Athica yalnızca Kore çizgi romanlarını değil Japon mangalarının seçkin örneklerini de okura sunmaya hazırlanıyor. Athica, hem manhwa ve webtoon türünün ülkemizde yaygınlaşmasında etkin rol oynamayı hem de genç yetişkin okurlara başka yerde bulamayacakları alternatifler sunmayı hedefliyor.

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