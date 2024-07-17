WATTPAD NEDEN ENGELLENDİ?

Wattpad'in engellenmesine dair net bir açıklama henüz gelmedi. Ülkemizde de binlerce kullanıcısı olan Wattpad'in kullanıcı kitlesi konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

Wattpad'in kapanma nedenine ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.