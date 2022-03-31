'Wanted' grubunun solisti hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Britanyalı müzik grubu 'Wanted'ın solistlerinden Tom Parker (33), beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdi.
Acı haberi Parker'ın eşi oyuncu Kelsey Hardwick, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"SON ANINA KADAR SAVAŞTI"
Hardwick, gönderisinde "Tom'u bugün erken saatlerde, tüm ailesi yanındayken kaybettik. Kalplerimiz kırık." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, daha sonra duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Tom bizim dünyamızın merkezindeydi, onsuz bir hayatı hayal bile edemiyoruz. Onun bulaşıcı gülümsemesini, enerjisini hiç unutmayacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Son anına kadar savaştığını bilmenizi istiyoruz. Tom seninle sonsuza kadar gurur duyacağım.
"O BİZİM KARDEŞİMİZDİ"
'Wanted'ın üyeleri Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes ve Jay McGuiness de grubun resmi Instagram hesabından Parker için duygusal bir mesaj yayınladı.
Yapılan paylaşımda "Max, Jay, Siva, Nathan ve tüm Wanted ailesi, bugün vefat eden grup arkadaşımız Tom Parker'ın trajik ve erken kaybıyla harap oldu. Tom, Kelsey için harika bir eş, Aurelia ve Bodhi için harika bir babaydı. O bizim kardeşimizdi, hissettiğimiz üzüntüyü kelimelerle ifade edemeyiz. Sonsuza dek kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.
2020 YILINDA BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLMİŞTİ
Öte yandan 2018'de oyuncu Kelsey Hardwick ile evlenen Tom Parker, 2020'de eşi ikinci çocuklarına hamileyken beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Doktorlar tümörü almanın imkansız olduğunu açıklamıştı.
"EŞİM HER ZAMAN YANIMDA OLDU" DEMİŞTİ
Bu süreçte eşinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Parker, daha önce yaptığı bir açıklamada Hardwick'e "Her ne kadar parçalara bölünsen de benim güç dayanağımsın" sözleriyle seslenmişti.
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