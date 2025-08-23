Wanda Nara'nın hamilelik söylentisi dikkat çekti

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sadece sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreci Icardi için oldukça zorlu geçmiş, yaşananlar uzun süre sosyal medyada gündemde kalmıştı.

Ancak geçtiğimiz yıl gönlünü China Suárez’e kaptıran Icardi, onunla birlikte eski yaralarını geride bırakmış ve çift, sosyal medyada sergiledikleri uyumlu halleriyle adeta örnek bir çift tablosu çiziyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden zaman zaman birbirlerine göndermelerde bulunan eski eşlerden Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde ortalığı karıştıran bir iddia ortaya attı. Kameralara konuşan Nara, Mauro Icardi ve China Suárez’in bebek beklediğini öne sürdü.

Nara; "Onunla konuştum. Mutlu olmaya çalışıyor. Belki çok yakında hepimizin hayal ettiği haber gelir. Zaten biliyorum, o bana anlattı ama bana ait olmayan konuları konuşmayacağım. Bu bir bomba değil, bana bildirmek için aradılar. Zamanla her şey ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Ancak China Suárez cephesinden yalanlama gecikmedi. América TV'de yayınlanan Intrusos programında gazeteci Paula Varela, China Suárez'e yakın kaynaklardan aldığı bilgiyi paylaşarak iddiaları kesin bir dille yalanladı; "China cephesinden hamile olmadığı kesin olarak yalanlandı. Mauro sadece kızlarıyla ilgili olarak onunla konuşuyor."

REKLAM

Aynı programda yer alan bir diğer gazeteci Karina Iavícoli ise daha sert ifadeler kullanarak, "Doğru değil, Wanda yalan söylüyor" diyerek Nara'nın sözlerinin asılsız olduğunu savundu.

Fotoğraflar: Instagram