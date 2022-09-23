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Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaraylı futbolcu İcardi ile ayrıldı mı?

Wanda Nara kimdir? Galatasaraylı futbolcu İcardi ile aylığı gündeme bomba gibi düşen Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Galatasaray'ın yeni sezon transferi dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi, eşi Wanda Nara’yla ayrılacakları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı ayrılık paylaşımı sonrasında "Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği ne?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

23.09.2022 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mauro Icardi ve menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara arasındaki çatlaklar uzun zamandır gündemden düşmüyor. Galatasaray'a yeni sezonda transfer olmasıyla büyük ses getiren dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık iddiaları çok konuşulmuştu. Çiftin ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken son olarak Wanda Nara’nın sosyal medyada yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Nara’nın ayrılık haberini vermesinin ardından "Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli, mesleği ne?" soruları merak edildi. İşte tüm merak edilenler…

  • WANDA NARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

    Wanda Nara 9 Aralık 1986 tarihinde Arjantinde dünyaya geldi. Wanda Nara, Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir.

  • Icardi'nin menajerliğini yapmaya başlamadan önce aktris, model ve şovmen olarak bilinen Wanda Nara, Lübnan asıllıdır ve küçük kız kardeşi Zaira Nara da aynı zamanda modellik ve oyunculuk yapmaktadır.

  • Instagramda 14.9 Milyon takipçisi bulunan Wanda Nara'nın 'Wanda Cosmetics' isimli bir markası vardır. 2005-2013 yılları arasında Arjantin'de çeşitli dizilerde ve televizyon programlarında rol almıştır.

  • 2008'den 2013'e kadar Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, 2014'te Icardi ile evlenmiştir ve aşkları tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilip gündem olmuştur çünkü aşklarının sebep olduğu bir dizi kaos bulunmaktadır.

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