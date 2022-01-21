Wafa Benradja kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2021 O Ses Türkiye finalisti Wafa Benradja hayatı ve biyografisi hakkında!

O Ses Türkiye 2021 Şampiyonu bu akşam ekrana gelen final bölümüyle birlikte belli olacak. Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un jüri koltuğunda yer aldığı O Ses Türkiye programında Ebru Gündeş'in takımında mücadele eden Wafa Bendraj, 2021 O Ses Türkiye finalistlerinden biri oldu. Wafa Benradja'nın hayatı ve memleketi sosyal medyada gündem oldu. İşte o Ses Türkiye finalisti Wafa Benradja yaşı, hayatı, memleketi ve hakkında merak edilenler

WAFA BENRADJA KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Wafa Benradja, 25 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Wafa Benradja aslen Cezayirlidir.

Şarkıcı, söz yazarı, ve ayrıca veteriner olduğu bilinen Wafa Bendajra Türkiye’ye sekiz ay önce geldi. Boş zamanlarında tenis oynamaya vakit ayırdığını söyleyen Wafa Benradja, ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.