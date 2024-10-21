Vücudumuzda oluşan düz kesiklerin iyileşme süreci neden daha uzundur?

Mekanik stres ve iyileşme hızı

Araştırmacılar, dalgalı kesiklerdeki hücrelerin daha fazla mekanik strese maruz kaldığı için bu farkın oluştuğunu belirtti. Ancak dalgalı kesiklerin yayvanlık düzeyinin, yani eğrilik yarıçapının, iyileşme hızı üzerinde dikkate değer bir farklılık yaratmadığı da gözlemlendi. Öte yandan, kesik genişliğinin köprüleme yapmaya olanak tanıyacak kadar dar olması gerektiği vurgulandı. Deneylerde, 75 mikrometreden daha geniş dalgalı kesiklerde epitel hücrelerin köprü oluşturamadığı görüldü. Düz kesikli bölgelerdeki hücrelerin ise gözlem süresince 30 mikrometre genişliğindeki en dar yaralarda dahi köprü oluşturamadığı belirlendi.