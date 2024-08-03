Volkanlar ve buzullar diyarı İzlanda'nın bilinmeyen yüzü: Kuzey Işıklarının ülkesi hakkında bilinmeyen 10 gerçek!

5. DÜNYANIN EN ÇEVRE DOSTU ÜLKELERİNDEN BİRİSİ!

İzlanda iki tektonik levhanın üzerinde yer alır ve bu da onu volkanik ve jeotermal aktiviteler için bir merkez haline getirir. "Ateş ve buz" ülkesi olarak İzlanda, güç üretmek için bu doğal kaynaklara yönelir.