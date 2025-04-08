Volkanik dağın eteklerindeki 'doğal akvaryum'da üç tür balık yaşıyor

"Dicle Nehri ile birleşen bir yer gibi görünüyor ve 'sarı balık', 'tatlısu kefali' ve 'kaya balığı' türleri yaşıyor. Dicle Nehri sistemi içerisinde yaşayan türler zamanla dere ve çay yoluyla bu pınarın ya da kaynağın bulunduğu yere göç etmişler ve burada yaşıyorlar. Burası balıkların üremesi, yavru balıkların büyümesi için önem arz ediyor."