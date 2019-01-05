Atiker Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan milli futbolcu Volkan Şen’le ilgili olarak Yunan basınından gündem yaratan

bir transfer iddiası geldi. Lefimerida’nın haberine göre 31 yaşındaki oyuncu Aris’le görüşüyor. Volkan, Bursaspor’la yaşadığı

Süper Lig şampiyonluğunun ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları da giymişti.