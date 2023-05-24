AA

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen sezon açılışına, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, milli takımların antrenörleri ve ay-yıldızlı oyuncuların yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Törende bir konuşma yapan TVF Başkanı Üstündağ, yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Voleybol ülkesiyiz. İtalya'da yarı finale kalan 4 takımın 3'ü Türk takımıydı, finali Türk takımlarının oynadığı bir yıl yaşadık. Bu, bizi çok gururlandırdı. Burada emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz voleybol ülkesiyiz. Geldiğimiz yerde dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz." diye konuştu.

Voleybol camiasıyla gurur duyduğunu aktaran Üstündağ, "Voleybol camiasında herkesin sesine kulak verdik. Voleybolun hakkı için her türlü mücadeleyi verdik. Uzun bir maraton başlıyor. Çıtamız yüksek. Hedeflerimiz büyük. Hayaliniz yoksa, hedefiniz yoksa, heyecanınız yoksa başarılı olmak mümkün değil. Bu üçünü hem kendimde hem ekibimde hem camiamda gördüm ve görmeye devam ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda hepsinde kürsüde olmak istiyoruz. Hedefimiz her turnuvada yer almak. Bunu başaracak güçteyiz. Bunun için çok çalışmak lazım. Samimi olmak ve emek vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Harika atmosfer var. Her şey mükemmel. Geleli bir hafta oldu, bir haftadır takımla birlikteyim. Geldiğim günden bu yana takımın davranışı, çalışma düzenleri harika. Söylediklerimi yapmaya çalışıyorlar. Başlangıçtan bu yana çok güzel şeyler yaşanıyor. Çok heyecanlıyız. Hedeflerimize adım adım ulaşmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani ise "Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Türk Milli Takımı'nın antrenörü olduğum için gurur duyuyorum. Potansiyeli olan genç ve tecrübeli bir takımla çalışıyorum, bu yüzden çok mutluyum. Takımımız son maça kadar savaşacak. Başkanımıza ve herkese söz veriyorum, her maç sonuna kadar savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Yeni bir milli takım sezonunda her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Yeni bir ekiple çalışıyoruz. Milli forma altında olmayı özlemişiz. Çalışırken eğlenen bir ekibiz. Yeni sisteme alışmaya çalışıyoruz. Büyük bir potansiyelimiz var. Kürsüde olmak için çalışacağız. Bize ve erkek takımımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi ise "Çok yoğun ve stresli lig maratonunu yeni bitirdik. Ara vermeden milli takım için ter dökeceğiz. Çok uzun bir maraton başlıyor bizim için. Hedefimiz hem Altın Ligi'nde hem de Challenger Cup'ta şampiyon olmak. Ana hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemesi. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4'ü hedefliyoruz. Bu ekip bu sezon çok büyük ses getirecek. Yaz sezonunu güzel açıp güzel kapatacağız." şeklinde görüş belirtti.

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