Vogue'un baş editörü Anna Wintour neden her zaman güneş gözlüğüyle dolaşıyor?
Moda dünyasının önemli dergilerinden olan Vogue'un Amerika edisyonunun baş editörü olan Anna Wintour, neredeyse 30 yıldır moda endüstrisinin nabzını tutan kişilerin başında geliyor. Peki modaya yön veren bu kadın neden kapalı alanlarda bile güneş gözlüğü takıyor? İşte, sizin için konuya dair detaylar...
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Anna Wintour, 1988 yılından bu yana Amerika Vogue'un genel yayın yönetmenliğini yapıyor ve gözlükleri ile kaküllü bob kesimi bu süre içinde neredeyse hiç değişmedi. Peki, neden güneş gözlükleri ile bu kadar özdeşleşti? İşte, Wintour'un neden her zaman güneş gözlüğüyle dolaştığına dair cevaplar...
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ANNA WINTOUR'A DAİR BAZI BİLGİLER
Wintour, moda ve gazeteciliğe dair yaptığı hizmetler sayesinde Kraliçe II. Elizabeth tarafından erkeklerin aldığı ''sir'' unvanına denk gelen ''dame'' ünvanına layık görüldü.
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Wintour ayrıca, Şeytan Marka Giyer (the Devil Wears Prada) adlı kitaba ve filme ilham olan kişidir.
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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMA SEBEPLERİ
2019 yılında CNN'e verdiği bir röportajda ''Kendimi biraz yorgun veya uykulu hissettiğimde bana yardımcı oluyorlar. Belki de kişiliğimin bir parçası haline geldiler.'' dedi.
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Ayrıca, ''Açık konuşacağım; bütün hafta inanılmaz derecede hastaydım ve daha yeni göz ameliyatı geçirdim, dolayısıyla bugün aslında gözlük takmamın gerçek nedeni bunlar.'' diye ekledi.
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Wintour, 2009'da verdiği bir başka röportajda ise güneş gözlükleri hakkında "Ciddi anlamda kullanışlılar. Bir gösteride oturabilirim ve eğer canım sıkılırsa kimse bunu fark etmez, bu noktada gerçekten koruma sağlıyor.'' diye belirtti.
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Bir diğer sebep ise katıldığı defilelerde dilini tutabileceği ama yüz ifadesini gizleyemeyeceğidir. Yani, modacıların koleksiyonlarını gördüğünde vereceği duygusal tepkilerin anlaşılmasını istemediği için hiçbir defileye gözlüksüz katılmıyor.
Kaynak: Hola!, the List, the Standart, the She Mag
Fotoğraf Kaynakları: Instagram