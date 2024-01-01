Vogue'un baş editörü Anna Wintour neden her zaman güneş gözlüğüyle dolaşıyor?

Anna Wintour, 1988 yılından bu yana Amerika Vogue'un genel yayın yönetmenliğini yapıyor ve gözlükleri ile kaküllü bob kesimi bu süre içinde neredeyse hiç değişmedi. Peki, neden güneş gözlükleri ile bu kadar özdeşleşti? İşte, Wintour'un neden her zaman güneş gözlüğüyle dolaştığına dair cevaplar...