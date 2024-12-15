Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.125,46 %0,66
        DOLAR 34,9574 %0,18
        EURO 36,7400 %0,39
        GRAM ALTIN 2.975,32 %-1,03
        FAİZ 43,62 %0,41
        GÜMÜŞ GRAM 34,27 %-1,43
        BITCOIN 102.972,00 %1,88
        GBP/TRY 44,1135 %-0,48
        EUR/USD 1,0501 %0,32
        BRENT 74,49 %1,47
        ÇEYREK ALTIN 4.864,65 %-1,03
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone ile eFootball'dan iş birliği - Teknoloji Haberleri

        Vodafone ile eFootball'dan iş birliği

        Vodafone FreeZone, futbol simülasyon oyunu eFootball ile işbirliği anlaşması yaptı. Yeni işbirliğiyle, FreeZone'lu gençler, eFootball oyununu internetinden harcamadan oynama fırsatına sahip olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vodafone ile eFootball'dan iş birliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeyi sürdüren Vodafone FreeZone, futbol simülasyon oyunu eFootball ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

        Bu yeni işbirliğiyle, FreeZone’lu gençler, eFootball’u paket internetlerinden harcamadan, hediye kazandıkları ek internetlerinden harcayarak oynayabilecek.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: “VodafoneFreeZone olarak, hem oyun oynarken hem de oyun ekosistemiyle etkileşime geçerken ihtiyacı olabilecek tüm alanlarda gençlerin aklına gelen ilk marka ve tercih ettikleri operatör markası olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, halihazırda birçok faydayı barındıran ek FreeZone GB faydalarımıza bir yenisini daha ekliyor, oyun uygulamalarına özel FreeZone Güzellikler dünyasını genişletiyoruz. AI ’24 rakamlarına göre, oyunseverlerin en çok tercih ettiği mobil oyun janralarından biri, geçtiğimiz yıl itibarıyla 4’üncü sırayla futbol janrası oldu. Yine aynı kaynakta, futbol janrası özelinde son 6 ayda en çok oynanan oyun eFootball olarak sıralamada yer aldı. VodafoneFreeZone olarak, gençlere internetinden harcamadan eFootball™ oyununu oynama fırsatı sunuyoruz. eFootball Ek GB Paketi faydasıyla, gençlerin oyun oynarken GB’larını dert etme endişesini ortadan kaldırıyoruz.”

        OYUNSEVER GENÇLERE AYRICALIK

        Vodafone, oyunsever gençlere FreeZone paketleri içinde PUBG Mobile, Wild Rift, Free Fire gibi popüler oyun uygulamalarında kullanılabilecek ek GB’lar veriyor. Oyun içi harcamalarında da gençlerin yanında duran Vodafone, bu kapsamda tüm uygulama mağazalarındaki oyun ve oyun içi harcamalarda 100 TL indirim sağlıyor. Aynı zamanda envanter alışverişlerinde de FreeZone Dükkan platformunda indirimler sunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Habertürk Anasayfa