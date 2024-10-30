Villada aile katliamı!
Olay, Batman'da meydana geldi. Batman'da dün gece bir aile faciası yaşandı. Öfkeli baba, oğlunu ve karısını vurarak öldürdü. Ardından da aynı silahla canına kıydı. O vicdansızın katliamdan hemen önce ailesiyle ilgili paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.
Giriş: 30.10.2024 - 23:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:12
Olay, Batman'da meydana geldi.
Batman'da dün gece bir aile faciası yaşandı.
Öfkeli baba, oğlunu ve karısını vurarak öldürdü.
Ardından da aynı silahla canına kıydı.
O vicdansızın katliamdan hemen önce ailesiyle ilgili paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ