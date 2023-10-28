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        Haberler Yaşam Villa inşaatında Roma döneminden kalma bir mezar daha bulundu

        Villa inşaatında Roma döneminden kalma bir mezar daha bulundu

        Yalova'nın Termal ilçesinde, villa inşaatında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen küp mezar için yapılan kurtarma kazısında, bir bebeğe ait olan ikinci bir mezar tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:34
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          Akköy köyü Çukurçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında kadın iskeleti bulunan mezar ile çevresinde Yalova Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Müze Müdürü Ali Sinan Özbey'in başkanlığındaki ekip, 3 ila 4'üncü yüzyıllara tarihlenen Geç Roma döneminden kaldığı değerlendirilen kadın mezarının hemen yanında bir bebek iskeletinin olduğu ikinci küp mezara ulaştı.

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           Her iki mezardan da herhangi bir eşyanın çıkmadığı öğrenildi.

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          Titizlikle yürütülen kazı çalışmasında bu mezarı da açan ekipler, içindeki bebek iskeletini çıkararak Yalova Müze Müdürlüğü'ne götürdü.

           

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          Bölgede başka mezarların olması ihtimaline karşı alanda inşaat firması ve belediye ekiplerince yapılacak çalışmalarda görevli bulundurulacağı, Müze Müdürlüğü'nün izni ve bilgisi dışında bölgede çalışma yapılamayacağı bildirildi.

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