'Lagartha'dan Ukrayna'ya destek

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Ukrayna asıllı Kanada doğumlu olan aktris Katheryn Winnick, Instagram'dan Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek verdiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska ile daha önce çekildiği bu fotoğrafını yayınlayan Winnick, gönderisinde "Başkan Zelensky ve Firs Lady'nin yanındayım. Ukrayna'nın yanındayım." ifadelerine yer verdi.

'Vikings' dizisinde canlandırdığı 'Lagertha' karakteriyle şöhretini pekiştiren ünlü oyuncu, GMB'ye verdiği röportajda da Ukrayna halkının bağımsızlıklarını koruma konusundaki kararlılığı hakkında konuşmuştu.

"UKRAYNA'NIN KÜLTÜRÜ VE TARİHİYLE GURUR DUYUYORUM"

Katheryn Winnick, Rusya'nın saldırısını kınayıp, Ukrayna halkının kültürleri ve tarihleriyle "şiddetle gurur duyduğunu" açıklamıştı.