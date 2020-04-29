Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Real Madrid'de oynayan vatandaşı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı.

Instagram yazışmasında Luka Modric, Vida'ya "Biraz gergin gözüküyorsun kardeşim, neredesin?" diye sorarken, Vida ise vatandaşına cevap olarak "Kebap yedim. Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" yazdı. Bu diyaloğa siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.