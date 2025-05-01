Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Victoria Beckham'dan David Beckham'a danslı doğum günü kutlaması - Magazin haberleri

        Victoria Beckham'dan David Beckham'a danslı doğum günü kutlaması

        Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham 50 yaşına girdi. Eşi Victoria Beckham, David Beckham'ın doğum gününü birlikte dans ettikleri bir videoyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 23:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yaşını dans ederek kutladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de Inter Miami futbol takımının başkanlığını yapan ve dünyaca ünlü eski futbolculardan David Beckham, 50'nci yaşını kutluyor.

        moda ikonu eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri süren aşklarını ve mutlu evliliklerini gözler önüne seren bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.

        Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocuk sahibi olan ünlü çift, 25 yıldır birlikteliklerini sevgiyle taçlandırmaya devam ediyor. Eski 'Spice Girls' üyesi ve modacı Victoria Beckham, eşi için hazırladığı bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        REKLAM

        Videoda çiftin birlikte dans ettiği neşeli ve samimi anlara yer verilirken, Victoria Beckham'ın romantik mesajı dikkat çekti. Beckham paylaşımında, "Doğum günü arifesi kutlu olsun, her şeyim! Hayatımın en iyi arkadaşı, ruh eşim ve dans partnerim... Şarkının da dediği gibi: ‘Biz bir başlar ve bir son buluruz, sonsuza dek âşık, bunu birlikte atlatabiliriz.’ Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Victoria Beckham
        #David Beckham

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!